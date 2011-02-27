|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 18:39
ihorsic написав:
Стоимость открытия счетов в эксиме 250 грн это каждого? И есть ли плата за обслуживание или это уже на год. Если открывать с какой-то периодичностью.
250 сразу за оба счета. Про абонплату не скажу. Счета только недавно открыл. Если открыты были раньше - новые открывать не надо
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 858
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:26
А где таблица?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7653
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|48004
|
|
|5
|24774
|
|
|3
|5522
|