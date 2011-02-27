250 сразу за оба счета. Про абонплату не скажу. Счета только недавно открыл. Если открыты были раньше - новые открывать не надо
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 18:39
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:26
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
А где таблица?
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:30
Додано: Чет 11 сер, 2022 21:26
Додано: Чет 11 сер, 2022 22:29
Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:01
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Звідки такий тариф, я бачу у тарифах 0, може не там дивлюсь:
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- зарахованих на поточний рахунок через
касу відділень (при видачі коштів з
поточного рахунку),
- зарахованих на поточний рахунок через
банкомат АТ «ОТП БАНК» (Cash-in), при
видачі коштів з даного поточного
рахунку,
- зарахованих на поточний або ощадний
рахунок доходів (процентів) за вкладами
та за залишками коштів на поточних
рахунках,
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок,
Додано: П'ят 12 сер, 2022 05:39
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Тогда ОТП идет вместе с русским кораблем.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:12
rationalism2
А можно ссылку на изменение в тарифах где указано что снятие будет 2% ?
Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:31
Допишите комиссию за откытие счетов в Аккорде - 120 грн
Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:42
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