Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 18:39
ihorsic написав:
Стоимость открытия счетов в эксиме 250 грн это каждого? И есть ли плата за обслуживание или это уже на год. Если открывать с какой-то периодичностью.
250 сразу за оба счета. Про абонплату не скажу. Счета только недавно открыл. Если открыты были раньше - новые открывать не надо
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:26
А где таблица?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 21:26
Evgeny написав:
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих
Самая дорогая - абанка.
А эти трое - делят 2-е,3-е и 4-е место по дороговизне
mustbe
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Додано: Чет 11 сер, 2022 22:29
mustbe написав: Evgeny написав:
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих
Самая дорогая - абанка.
А эти трое - делят 2-е,3-е и 4-е место по дороговизне
ОТП - зняття 2%.
rationalism2
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 05:39
Тогда ОТП идет вместе с русским кораблем.
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