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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:39

  ihorsic написав:Стоимость открытия счетов в эксиме 250 грн это каждого? И есть ли плата за обслуживание или это уже на год. Если открывать с какой-то периодичностью.

250 сразу за оба счета. Про абонплату не скажу. Счета только недавно открыл. Если открыты были раньше - новые открывать не надо
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:26

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А где таблица?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:30

  Investor_K написав:А где таблица?


какая ?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:26

  Evgeny написав:ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих

Самая дорогая - абанка.
А эти трое - делят 2-е,3-е и 4-е место по дороговизне
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 22:29

  mustbe написав:
  Evgeny написав:ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих

Самая дорогая - абанка.
А эти трое - делят 2-е,3-е и 4-е место по дороговизне
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ОТП - зняття 2%.
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 05:39

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Тогда ОТП идет вместе с русским кораблем.
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:12

rationalism2

А можно ссылку на изменение в тарифах где указано что снятие будет 2% ?
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:31

  cohan написав:
  Investor_K написав:А где таблица?


какая ?


Допишите комиссию за откытие счетов в Аккорде - 120 грн
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 07:42

  Evgeny написав:Допишите комиссию за откытие счетов в Аккорде - 120 грн

Можно обойтись без лишних счетов, достаточно открыть бесплатные карты - Найкращу в грн. и Приватну в дол.
Bosstone
 
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