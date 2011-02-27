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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:41

  Evgeny написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:А где таблица?


какая ?


Допишите комиссию за откытие счетов в Аккорде - 120 грн


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Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:19

В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику
greenozon
 
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  #<1 ... 18192021
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