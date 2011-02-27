|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:19
В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14006
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1294 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|48018
|
|
|5
|24777
|
|
|3
|5529
|