Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
doctorprj01 дивно. Завжди брали відсоток за зняття депозитів якщо кошти вносились не готівкою через касу. Користуюсь цим банком 7 років і вже на память знаю що без комісії видають лише кошти внесені в касу налом. Закинув готівкою гривні - зняв гривні без комісії, закинув на депозит переказом - зняв з комісією, закинув гривні і купив на депозит валюту - зняв з комісією...