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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:41

  Evgeny написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:А где таблица?


какая ?


Допишите комиссию за откытие счетов в Аккорде - 120 грн


Зарегистрируйтесь в интернет банкинге :mrgreen:
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:19

В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:43

  greenozon написав:В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику

Лично я в телефоне открывал
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:09

doctorprj01 дивно. Завжди брали відсоток за зняття депозитів якщо кошти вносились не готівкою через касу. Користуюсь цим банком 7 років і вже на память знаю що без комісії видають лише кошти внесені в касу налом. Закинув готівкою гривні - зняв гривні без комісії, закинув на депозит переказом - зняв з комісією, закинув гривні і купив на депозит валюту - зняв з комісією...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:03

  Sain_повернувся написав:В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93

А хіба не 20 грн за фінансовий номер телефону, без обмеження по кількості карт? Ніби так написано в тарифах https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf
Вкладчик_Спортбанка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:07

  greenozon написав:В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику

В вебе тоже можно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:20

Изменился курс А-банка с 38.61 на 38.9105 грн/€
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:28

  Вкладчик_Спортбанка написав:
  Sain_повернувся написав:В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93

А хіба не 20 грн за фінансовий номер телефону, без обмеження по кількості карт? Ніби так написано в тарифах https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf

не знайшов інформації про 20 за всі карти чи рахунки. 20 списується за інформування на 1 номер про рух по рахунку, а не рахунках. Тобто 20 за гривневий і 20 за доларовий
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ексім з понеділка комісія 1% замість 0.3%.готуйте 500грн
ihorsic
 
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