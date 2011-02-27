RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:41

  Evgeny написав:
  cohan написав:
  Investor_K написав:А где таблица?


какая ?


Допишите комиссию за откытие счетов в Аккорде - 120 грн


Зарегистрируйтесь в интернет банкинге :mrgreen:
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 06.01.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:19

В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику
greenozon
 
Повідомлень: 14012
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:43

  greenozon написав:В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику

Лично я в телефоне открывал
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 06.01.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:09

doctorprj01 дивно. Завжди брали відсоток за зняття депозитів якщо кошти вносились не готівкою через касу. Користуюсь цим банком 7 років і вже на память знаю що без комісії видають лише кошти внесені в касу налом. Закинув готівкою гривні - зняв гривні без комісії, закинув на депозит переказом - зняв з комісією, закинув гривні і купив на депозит валюту - зняв з комісією...
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 13.10.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:31

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 13.10.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:03

  Sain_повернувся написав:В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93

А хіба не 20 грн за фінансовий номер телефону, без обмеження по кількості карт? Ніби так написано в тарифах https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf
Вкладчик_Спортбанка
 
Повідомлень: 6
З нами з: 17.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:07

  greenozon написав:В Акорді можна відкривати віртуальні $ Є рахунки в ІБ? чи лише в телефончику

В вебе тоже можно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:20

Изменился курс А-банка с 38.61 на 38.9105 грн/€
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:28

  Вкладчик_Спортбанка написав:
  Sain_повернувся написав:В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93

А хіба не 20 грн за фінансовий номер телефону, без обмеження по кількості карт? Ніби так написано в тарифах https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf

не знайшов інформації про 20 за всі карти чи рахунки. 20 списується за інформування на 1 номер про рух по рахунку, а не рахунках. Тобто 20 за гривневий і 20 за доларовий
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 13.10.14
Подякував: 136 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:37

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ексім з понеділка комісія 1% замість 0.3%.готуйте 500грн
ihorsic
 
Повідомлень: 662
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48022
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (300)
12.08.2022 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.