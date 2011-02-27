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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:43

  Sain_повернувся написав:
  Вкладчик_Спортбанка написав:
  Sain_повернувся написав:В акорді по кожній картці треба платити 20 грн в міс за смс. Тобто реально за 3 міс потрібно буде віддати ще 120 грн, а одже курс буде не 36,93

А хіба не 20 грн за фінансовий номер телефону, без обмеження по кількості карт? Ніби так написано в тарифах https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf

не знайшов інформації про 20 за всі карти чи рахунки. 20 списується за інформування на 1 номер про рух по рахунку, а не рахунках. Тобто 20 за гривневий і 20 за доларовий

От посилання на тарифи https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf. В тарифах, в п.4.9 вказано "Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень на
мобільний телефон (за місяць) за кожний підключений номер телефону". Тобто 20 грн не за кожну карту а за активний номер телефону на який приходять повідомлення.
Вкладчик_Спортбанка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:56

Вкладчик_Спортбанка

віртуальні валютні картки відкриваются в іншому тарифному пакеті - Приватна
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:24

Вкладчик_Спортбанка ну правильно, ви ж самі скопіювали - інформування на 1 номер по КР - 20 грн. Там же не написано що по всім КР на 1 номер 20 грн :wink: Тобто 2 КР і 1 номер - 40 грн, 2 КР і 2 номера - 80 грн і тд. За кожен КР на 1 номер - 20 грн.
Sain_повернувся
 
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