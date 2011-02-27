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не знайшов інформації про 20 за всі карти чи рахунки. 20 списується за інформування на 1 номер про рух по рахунку, а не рахунках. Тобто 20 за гривневий і 20 за доларовий
От посилання на тарифи https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... kartka.pdf. В тарифах, в п.4.9 вказано "Надання інформації про рух грошових коштів по КР шляхом SMS-повідомлень на мобільний телефон (за місяць) за кожний підключений номер телефону". Тобто 20 грн не за кожну карту а за активний номер телефону на який приходять повідомлення.
Вкладчик_Спортбанка ну правильно, ви ж самі скопіювали - інформування на 1 номер по КР - 20 грн. Там же не написано що по всім КР на 1 номер 20 грн Тобто 2 КР і 1 номер - 40 грн, 2 КР і 2 номера - 80 грн і тд. За кожен КР на 1 номер - 20 грн.
Sain_повернувся написав:Вкладчик_Спортбанка ну правильно, ви ж самі скопіювали - інформування на 1 номер по КР - 20 грн. Там же не написано що по всім КР на 1 номер 20 грн Тобто 2 КР і 1 номер - 40 грн, 2 КР і 2 номера - 80 грн і тд. За кожен КР на 1 номер - 20 грн.
Передзвонив в банк. Дійсно Ви праві по 20 грн береться за кожну карту, але є можливість відключити СМС інформування, правда лише у відділенні. Я коли оформляв рахунок у відділенні зразу і попросив щоб СМС повідомлення мені не підключали. Таким чином додаткових комісій можна уникнути.