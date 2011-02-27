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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:16
Вкладчик_Спортбанка написав:
...є можливість відключити СМС інформування, правда лише у відділенні.
Через колцентр також можна
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vollena71
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:19
vollena71 написав: Вкладчик_Спортбанка написав:
...є можливість відключити СМС інформування, правда лише у відділенні.
Через колцентр також можна
Можна спробувати колцентр, або телефон відділення.
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Вкладчик_Спортбанка
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:28
А в нескольких банках можно депозиты открывать? 50 000 в месяц это лимит на банк или ИНН? Кто-то уже пробовал?
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Tessa
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