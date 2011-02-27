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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:16
Вкладчик_Спортбанка написав:
...є можливість відключити СМС інформування, правда лише у відділенні.
Через колцентр також можна
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vollena71
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:19
vollena71 написав: Вкладчик_Спортбанка написав:
...є можливість відключити СМС інформування, правда лише у відділенні.
Через колцентр також можна
Можна спробувати колцентр, або телефон відділення.
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Вкладчик_Спортбанка
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:28
А в нескольких банках можно депозиты открывать? 50 000 в месяц это лимит на банк или ИНН? Кто-то уже пробовал?
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Tessa
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:53
Можно в нескольких!!!
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ihorsic
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:54
Tessa написав:
А в нескольких банках можно депозиты открывать? 50 000 в месяц это лимит на банк или ИНН? Кто-то уже пробовал?
Ну вот сколько вы выиграете, положив гривну на заветную тысячу долларов?
2.5 к самой красивой?
Если купите прямо сейчас ту же самую десятку листов франклинов, осенью сможете ее сдать с плюсом в 10 тыс грн.
Без всяких ИНН, лимитов и проблем с выдачей.
Востаннє редагувалось antey1969
в П'ят 12 сер, 2022 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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antey1969
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:56
Кто открывал в КРЕДОБАНКЕ? Пропишите пожалуйста алгоритм со стоимостям пожалуйста....
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ihorsic
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:57
mustbe написав:
Изменился курс А-банка с 38.61 на 38.9105 грн/€
А в банке валюту вообще реально будет получить?
Валютные депозиты сейчас отдают? Кто-то имеет опыт?
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:10
antey1969 написав: Tessa написав:
А в нескольких банках можно депозиты открывать? 50 000 в месяц это лимит на банк или ИНН? Кто-то уже пробовал?
Ну вот сколько вы выиграете, положив гривну на заветную тысячу долларов?
2.5 к самой красивой?
Если купите прямо сейчас ту же самую десятку листов франклинов, осенью сможете ее сдать с плюсом в 10 тыс грн.
Без всяких ИНН, лимитов и проблем с выдачей.
Моя задача - продолжать накапливать в валюте, эти средства на долгосрок, либо под крупную покупку, либо на случай форс-мажора. Сдавать доллары для меня чуть ли не физически больно
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:17
antey1969 написав:
Ну вот сколько вы выиграете, положив гривну на заветную тысячу долларов?
2.5 к самой красивой?
Если купите прямо сейчас ту же самую десятку листов франклинов, осенью сможете ее сдать с плюсом в 10 тыс грн.
Без всяких ИНН, лимитов и проблем с выдачей.
Немного другие расклады.
Не вижу причин, почему бы не превратить $1250 в $1350.
Иными словами - зачем превращать 50к в $1250, если можно в $1350 ?
Речь не про последние деньги, разумеется, а про сбережения
Востаннє редагувалось mustbe
в П'ят 12 сер, 2022 16:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:35
mustbe написав:
Немного другие расклады.
Не вижу причин, почему бы не превратить $1250 в $1350
Тогда по какой причине нельзя сейчас продать клиентам наличную валюту в том же объеме, чтобы просто утрясти спрос, а не покупать валюту и переводить это в депо?
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