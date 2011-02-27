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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:51
ihorsic написав:
Кто открывал в КРЕДОБАНКЕ? Пропишите пожалуйста алгоритм со стоимостям пожалуйста....
Открываете пакет карта правильная. Это бесплатно. В пакете четыре счёта UAH, USD, EUR, PLN. В двух валютах можете тут же получить бесплатно карту. В двух остальных можно не получать, или получить за 100 грн. каждая. По курсу обмена и комиссиям + несколько других особенностей - пролистайте эту ветку чуть выше - я вчера все вас интерсующее уже тут описал. Это 6 страниц назад
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:38
копейка написав: mustbe написав:
Немного другие расклады.
Не вижу причин, почему бы не превратить $1250 в $1350
Тогда по какой причине нельзя сейчас продать клиентам наличную валюту в том же объеме, чтобы просто утрясти спрос, а не покупать валюту и переводить это в депо?
1) Щоб не каруселили, як з картками було;
2) підтримати БСУ ліквідністю;
3) у банки є право продати Вам кеш у межах приносу.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:58
doctorprj01 написав: rationalism2 написав:
ОТП - зняття 2%.
Звідки такий тариф, я бачу у тарифах 0, може не там дивлюсь:
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- зарахованих на поточний рахунок через
касу відділень (при видачі коштів з
поточного рахунку),
- зарахованих на поточний рахунок через
банкомат АТ «ОТП БАНК» (Cash-in), при
видачі коштів з даного поточного
рахунку,- зарахованих на поточний або ощадний
рахунок доходів (процентів) за вкладами
та за залишками коштів на поточних
рахунках,- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок,
Співробітник банку сказала що комісія за зняття не зазначається у тарифах та може бути скорегована у будь-який момент. Інформація від співробітника банку на дарниці, Київ, там де я і відкрив депозит. Мені прямо так і сказали - комісія за зняття 2%. "Цю комісію встановлює комітет".
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:59
Якщо подзвонити на гарячу лінію ОТП - вам дадуть відповідь "У нас немає інформації щодо актуальної комісії за зняття валютного депозиту. Цю інформацію уточнюйте у тому відділені де відкривали депо".
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:00
rationalism2 написав:
Якщо подзвонити на гарячу лінію ОТП - вам дадуть відповідь "У нас немає інформації щодо актуальної комісії за зняття валютного депозиту. Цю інформацію уточнюйте у тому відділені де відкривали депо".
0-1%, в случае соцдоллара должно быть ноль
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:01
Evgeny написав:rationalism2
А можно ссылку на изменение в тарифах где указано что снятие будет 2% ?
Вище надав відповідь. З усіх банків ОТП вийшов самий хитро@опий)
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:02
cohan На дарниці у Києві для нового клієнта - 2%. Це мій особистий досвід.
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rationalism2
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:05
копейка написав: mustbe написав:
Немного другие расклады.
Не вижу причин, почему бы не превратить $1250 в $1350
Тогда по какой причине нельзя сейчас продать клиентам наличную валюту в том же объеме, чтобы просто утрясти спрос, а не покупать валюту и переводить это в депо?
как это ? продают же, хоть и без табло
с социальным долларом сложнее - НБУ нужны соучастники, чтобы прогеры и колхозники не ныли, что их обдирают, теперь можно почти без потерь
кроме того - монетарная политика, военным задержали "до конца августа" потому что заканчивается налоговый квартал и стараются минимально допечатывать
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:15
cohan маю досвід покупки баксів під депозит в ОТР - завжди комісія при знятті була, по крайній мірі з 2015 року точно. Так що 0 не буде. Комісію встановлює кожне відділення самостійно, знаю так як маю у них ФОПа
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