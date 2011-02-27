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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:54

  cohan написав:
  rationalism2 написав:Якщо подзвонити на гарячу лінію ОТП - вам дадуть відповідь "У нас немає інформації щодо актуальної комісії за зняття валютного депозиту. Цю інформацію уточнюйте у тому відділені де відкривали депо".

0-1%, в случае соцдоллара должно быть ноль

2.8. Видача готівки з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи
1% від суми
(мін. 15 грн.)
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- зарахованих на поточний або ощадний
рахунок доходів (процентів) за вкладами
та за залишками коштів на поточних
рахунках,
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок


2.12. Видача коштів з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи
емісійною готівкою (нові банкноти в
іноземній валюті).
1% від суми --
Виконується згідно заявки Клієнта.
Термін виконання заявки 2 робочих дні
при умові наявності емітованої готівки
в касі Банку. У разі відсутності
емітованої готівки в касі Банку, Клієнту
видається готівка банкнотами
наявними у касі Банку. Комісія
сплачується по факту надання
послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:38

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

чому в табличці є 3 банки без значень курсу? там "можна але все індивідуально"? чи як вони попали в список?
Просто цікавість - там такі банки, що валюту їм довіряти не охота.
Comando
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:10

  lincoln2 написав:Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах
долго дуплились
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:25

  lincoln2 написав:Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах


видкрыття окремого рахунку для купивли валюти, 85грн/мес :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

щютка
cohan
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