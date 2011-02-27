2.8. Видача готівки з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи
1% від суми
(мін. 15 грн.)
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- зарахованих на поточний або ощадний
рахунок доходів (процентів) за вкладами
та за залишками коштів на поточних
рахунках,
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок
2.12. Видача коштів з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи
емісійною готівкою (нові банкноти в
іноземній валюті).
1% від суми --
Виконується згідно заявки Клієнта.
Термін виконання заявки 2 робочих дні
при умові наявності емітованої готівки
в касі Банку. У разі відсутності
емітованої готівки в касі Банку, Клієнту
видається готівка банкнотами
наявними у касі Банку. Комісія
сплачується по факту надання
послуги.