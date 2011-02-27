RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 23242526>
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:54

  cohan написав:
  rationalism2 написав:Якщо подзвонити на гарячу лінію ОТП - вам дадуть відповідь "У нас немає інформації щодо актуальної комісії за зняття валютного депозиту. Цю інформацію уточнюйте у тому відділені де відкривали депо".

0-1%, в случае соцдоллара должно быть ноль

2.8. Видача готівки з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи
1% від суми
(мін. 15 грн.)
Комісія не сплачується у разі
здійснення видачі коштів з
поточного або ощадного рахунку, що
видаються у валюті, в якій були
внесені (зараховані) на даний рахунок:
- зарахованих на поточний або ощадний
рахунок доходів (процентів) за вкладами
та за залишками коштів на поточних
рахунках,
- суми вкладів (строкових депозитів),
виплачених на поточний рахунок


2.12. Видача коштів з поточного або
ощадного рахунку фізичної особи
емісійною готівкою (нові банкноти в
іноземній валюті).
1% від суми --
Виконується згідно заявки Клієнта.
Термін виконання заявки 2 робочих дні
при умові наявності емітованої готівки
в касі Банку. У разі відсутності
емітованої готівки в касі Банку, Клієнту
видається готівка банкнотами
наявними у касі Банку. Комісія
сплачується по факту надання
послуги.
J
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:38

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

чому в табличці є 3 банки без значень курсу? там "можна але все індивідуально"? чи як вони попали в список?
Просто цікавість - там такі банки, що валюту їм довіряти не охота.
Comando
 
Повідомлень: 439
З нами з: 11.11.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах
lincoln2
 
Повідомлень: 773
З нами з: 05.02.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:10

  lincoln2 написав:Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах
долго дуплились
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7657
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:25

  lincoln2 написав:Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах


видкрыття окремого рахунку для купивли валюти, 85грн/мес :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

щютка
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:27

  Sain_повернувся написав:cohan маю досвід покупки баксів під депозит в ОТР - завжди комісія при знятті була, по крайній мірі з 2015 року точно. Так що 0 не буде. Комісію встановлює кожне відділення самостійно, знаю так як маю у них ФОПа


спрошу у менеджера, все равно надо будет зайти разобраться с новыми Премиум тарифами, кто что чего куда засылать... и еще страхивку какую-то влепили, смска приходила, наверно, по Тикетсам


но, кстати, разве у ОТП %% не по курсу НБУ считаются? Может уважаемая публика не знает этот момент: оплатить комис в гривне , и оплачивает его, конвертируя снимаемый доллар?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:37

  cohan написав:
  lincoln2 написав:Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах


видкрыття окремого рахунку для купивли валюти, 85грн/мес :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

щютка

А есть инфо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7657
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:00

  Investor_K написав:
  cohan написав:
  lincoln2 написав:Прокредит анонсує по тел з 16-17,08 онлайн відкриття конвертаційного..поки що незрозуміло на яких умовах


видкрыття окремого рахунку для купивли валюти, 85грн/мес :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

щютка

А есть инфо?


не, но помня возню с доками по транзакциям ФОПа, боюсь будет как в Кредо: очно, до 12, и ждать пока не купят - т.е. физически не будет доступа к валюте без девушек с бумажками
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А для физиков?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7657
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:08

  Comando написав:чому в табличці є 3 банки без значень курсу? там "можна але все індивідуально"? чи як вони попали в список?
Просто цікавість - там такі банки, що валюту їм довіряти не охота.

попали по декларациям, но никто из коллег физически не делал, банально неудобны:
УкрКап мой любимый, там норм клиентбанк, можно гривной работать удаленно, а вот все что с валютой - как на подбор:
  • УкрКап - на Нивках, помимо петляний по заезду выезду там не всегда можно поставить машину возле него, уже забыл что там шлагбаум, но бесит
  • Асвио - та же песня по Дружбы Народов, правда, к нему не заезжал, может, пустят как клиента, но сомневаюсь
    и
  • УкрБуд с поставить машину самый норм, но к нему попробуй подъедь на тот Воздухофлотский - постоянно тянучки от Глыбочицкой / Артема

короче, в любимых пулах на Минской и Победы их нет, банально неудобно, попоезди потом позабирай...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48039
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24781
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.