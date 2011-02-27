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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:11
Investor_K написав:
А для физиков?
я о том что они фанаты бумажек, не зачисляют по сканам, что все приличные и неприличные давно делают, ОТП вообще сначала обязательно скан в iFobs а потом забили и на сканы, например
"не зачисляли", ФОПовские там прикрыл пару лет как, только USD/UAH держу
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cohan
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Додано: Суб 13 сер, 2022 06:49
Comando написав:
чому в табличці є 3 банки без значень курсу? там "можна але все індивідуально"? чи як вони попали в список?
Просто цікавість - там такі банки, що валюту їм довіряти не охота.
Значит, что банк, вроде, предоставляет такую услугу.
Но конкретика неизвестна (курс, комисы) и реальных отзывов нет.
С физическим расположением отделений это точно не связано )
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