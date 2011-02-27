RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:11

  Investor_K написав:А для физиков?

я о том что они фанаты бумажек, не зачисляют по сканам, что все приличные и неприличные давно делают, ОТП вообще сначала обязательно скан в iFobs а потом забили и на сканы, например
"не зачисляли", ФОПовские там прикрыл пару лет как, только USD/UAH держу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 06:49

  Comando написав:чому в табличці є 3 банки без значень курсу? там "можна але все індивідуально"? чи як вони попали в список?
Просто цікавість - там такі банки, що валюту їм довіряти не охота.

Значит, что банк, вроде, предоставляет такую услугу.
Но конкретика неизвестна (курс, комисы) и реальных отзывов нет.
С физическим расположением отделений это точно не связано )

Да, мешает мусор.
Клик по заголовку страницы (Клуб 50к...) - Скрыть/Показать банки без курса или с платным снятием
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6354
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:46

cohan
к Асвио на Дружбы просто говорите что в банк, и пропускают.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38432
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11833 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 13:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Странно, что рейтинг D по еврооблигациям никого здесь не настораживает.
Думаете, что европейцев поставили в долгую очередь, а нашим непременно нальют?
Ну-ну.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11387
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1533 раз.
Подякували: 3388 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:08

  antey1969 написав:Странно, что рейтинг D по еврооблигациям никого здесь не настораживает.
Думаете, что европейцев поставили в долгую очередь, а нашим непременно нальют?
Ну-ну.

Вы с Европы вещаете?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4936
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:29

Fitch Ratings - London - 12 Aug 2022: Fitch Ratings has downgraded Ukraine's Long-Term Foreign-Currency (LTFC) Issuer Default Rating (IDR) to 'RD' (restricted default) from 'C'.
https://www.fitchratings.com/research/s ... 12-08-2022

RD це вже адЬ чи є ще глибше? :)
greenozon
 
Повідомлень: 14019
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 15:11

  antey1969 написав:Странно, что рейтинг D по еврооблигациям никого здесь не настораживает.
Думаете, что европейцев поставили в долгую очередь, а нашим непременно нальют?
Ну-ну.


вроде ж про 2 года кто-то там договорился, новости заголовок видел
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48097
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (711)
14.08.2022 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.