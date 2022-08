Додано: Нед 14 сер, 2022 14:29

Fitch Ratings - London - 12 Aug 2022: Fitch Ratings has downgraded Ukraine's Long-Term Foreign-Currency (LTFC) Issuer Default Rating (IDR) to 'RD' (restricted default) from 'C'.RD це вже адЬ чи є ще глибше?