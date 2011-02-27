Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:11
Investor_K написав:
А для физиков?
я о том что они фанаты бумажек, не зачисляют по сканам, что все приличные и неприличные давно делают, ОТП вообще сначала обязательно скан в iFobs а потом забили и на сканы, например
"не зачисляли", ФОПовские там прикрыл пару лет как, только USD/UAH держу
cohan
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Додано: Суб 13 сер, 2022 06:49
Comando написав:
чому в табличці є 3 банки без значень курсу? там "можна але все індивідуально"? чи як вони попали в список?
Просто цікавість - там такі банки, що валюту їм довіряти не охота.
Значит, что банк, вроде, предоставляет такую услугу.
Но конкретика неизвестна (курс, комисы) и реальных отзывов нет.
С физическим расположением отделений это точно не связано )
Да, мешает мусор.
Клик по заголовку страницы (Клуб 50к...) - Скрыть/Показать банки без курса или с платным снятием
mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:46
cohan к Асвио на Дружбы просто говорите что в банк, и пропускают.
Evgeny
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Додано: Нед 14 сер, 2022 13:29
Странно, что рейтинг D по еврооблигациям никого здесь не настораживает.
Думаете, что европейцев поставили в долгую очередь, а нашим непременно нальют? Ну-ну.
antey1969
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Додано: Нед 14 сер, 2022 14:29
Fitch Ratings - London - 12 Aug 2022: Fitch Ratings has downgraded Ukraine's Long-Term Foreign-Currency (LTFC) Issuer Default Rating (IDR) to 'RD' (restricted default) from 'C'.
https://www.fitchratings.com/research/s ... 12-08-2022
RD це вже адЬ чи є ще глибше?
greenozon
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Додано: Нед 14 сер, 2022 15:11
antey1969 написав:
Странно, что рейтинг D по еврооблигациям никого здесь не настораживает.
Думаете, что европейцев поставили в долгую очередь, а нашим непременно нальют?
Ну-ну.
вроде ж про 2 года кто-то там договорился, новости заголовок видел
cohan
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Додано: Нед 14 сер, 2022 16:46
До чого тут депо? Профільні теми для такої зради:
Євробонди України
та
Ринок ОВДП
klug
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Додано: Нед 14 сер, 2022 16:46
cohan написав: antey1969 написав:
Странно, что рейтинг D по еврооблигациям никого здесь не настораживает.
Думаете, что европейцев поставили в долгую очередь, а нашим непременно нальют?
Ну-ну.
вроде ж про 2 года кто-то там договорился, новости заголовок видел
Думаете, вкладчикам тоже удастся договориться на два года?)
antey1969
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Додано: Нед 14 сер, 2022 19:32
З понеділка в укрексімбанку коміся на відкриття депо в валюті при купівлі на міжбанку складатиме 0.5% але не менше 500 грн
Kuzina
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Додано: Нед 14 сер, 2022 23:22
Интересно когда созреют Пиреус и Прокредит ?
В Пиреус я звонил дней 10 тому назад, они все думали, собирались.
Evgeny
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