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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 сер, 2022 23:22
Интересно когда созреют Пиреус и Прокредит ?
В Пиреус я звонил дней 10 тому назад, они все думали, собирались.
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Evgeny
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