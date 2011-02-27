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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 23:22

Интересно когда созреют Пиреус и Прокредит ?

В Пиреус я звонил дней 10 тому назад, они все думали, собирались.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 02:41

  antey1969 написав:Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через...
Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.

"Бегущий банкир" высказал еще один вариант для банков, у которых проблемы с капиталом, а именно конвертировать вклады в этот капитал:
https://youtu.be/uV-YVPbdv0k?t=3560
Igneus
 
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