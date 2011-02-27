Интересно когда созреют Пиреус и Прокредит ?
В Пиреус я звонил дней 10 тому назад, они все думали, собирались.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 сер, 2022 23:22
Интересно когда созреют Пиреус и Прокредит ?
В Пиреус я звонил дней 10 тому назад, они все думали, собирались.
Додано: Пон 15 сер, 2022 02:41
"Бегущий банкир" высказал еще один вариант для банков, у которых проблемы с капиталом, а именно конвертировать вклады в этот капитал:
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