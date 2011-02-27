Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
antey1969 написав:Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через... Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.