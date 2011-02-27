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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 02:41

  antey1969 написав:Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через...
Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.

"Бегущий банкир" высказал еще один вариант для банков, у которых проблемы с капиталом, а именно конвертировать вклады в этот капитал:
https://youtu.be/uV-YVPbdv0k?t=3560
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 07:37

в одному із своїх відео то й же ББ дав прогноз - до кінця року впаде до 10 банків...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 07:47

  greenozon написав:в одному із своїх відео то й же ББ дав прогноз - до кінця року впаде до 10 банків...

Мощный прогноз.
Если ни один не упадёт - прогноз сбудется, ибо 0 - это "до 10". )

Прогнозирую, что до конца года упадёт целое число банков )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:33

у вас працює критичне мислення, але піпл "хаває" і ведеться
з іншого боку коли він це казав то Січ (а може й Мега) ще не впали...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:59

  mustbe написав:
  greenozon написав:в одному із своїх відео то й же ББ дав прогноз - до кінця року впаде до 10 банків...

Мощный прогноз.
Если ни один не упадёт - прогноз сбудется, ибо 0 - это "до 10". )

Прогнозирую, что до конца года упадёт целое число банков )

Число буде невідємним
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:50

Зашёл в Агриголь, не хотят они моих 50 тыс )))
Evgeny
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