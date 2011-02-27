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antey1969 написав:Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через... Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.
mustbe Падати будуть. Список з 13 банків, хто брав в борг від НБУ для купівлі ОВДП відомий, Січ з цього списку вже впала, ще половина списку впаде. Також ще явні проблеми в Сенсу (Альфи), але дуже сподіваюсь що її врятують. В мене там депозит в $ на 5 років.
Щодо сабжу, то я в Моно встиг занести ще по 37,03. В Газбанк зміг занести тільки після запуску онлайн, у відділення заходив декілька, але щоразу гроші не брали, в них ліміт на кількість депозитів на день.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 15 сер, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:mustbe Падати будуть. Список з 13 банків, хто брав в борг від НБУ для купівлі ОВДП відомий, Січ з цього списку вже впала, ще половина списку впаде. Також ще явні проблеми в Сенсу (Альфи), але дуже сподіваюсь що її врятують. В мене там депозит в $ на 5 років.
Щодо сабжу, то я в Моно встиг занести ще по 37,03. В Газбанк зміг занести тільки після запуску онлайн, у відділення заходив декілька, але щоразу гроші не брали, в них ліміт на кількість депозитів на день.
Я отнес в Аккорд никаких комиссий самый низкий курс. Только главное что б 3 месяца на плаву продержался)))