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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 02:41

  antey1969 написав:Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через...
Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.

"Бегущий банкир" высказал еще один вариант для банков, у которых проблемы с капиталом, а именно конвертировать вклады в этот капитал:
https://youtu.be/uV-YVPbdv0k?t=3560
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 07:37

в одному із своїх відео то й же ББ дав прогноз - до кінця року впаде до 10 банків...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 07:47

  greenozon написав:в одному із своїх відео то й же ББ дав прогноз - до кінця року впаде до 10 банків...

Мощный прогноз.
Если ни один не упадёт - прогноз сбудется, ибо 0 - это "до 10". )

Прогнозирую, что до конца года упадёт целое число банков )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:33

у вас працює критичне мислення, але піпл "хаває" і ведеться
з іншого боку коли він це казав то Січ (а може й Мега) ще не впали...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 08:59

  mustbe написав:
  greenozon написав:в одному із своїх відео то й же ББ дав прогноз - до кінця року впаде до 10 банків...

Мощный прогноз.
Если ни один не упадёт - прогноз сбудется, ибо 0 - это "до 10". )

Прогнозирую, что до конца года упадёт целое число банков )

Число буде невідємним
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 09:50

Зашёл в Агриголь, не хотят они моих 50 тыс )))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:32

mustbe
Падати будуть. Список з 13 банків, хто брав в борг від НБУ для купівлі ОВДП відомий, Січ з цього списку вже впала, ще половина списку впаде.
Також ще явні проблеми в Сенсу (Альфи), але дуже сподіваюсь що її врятують. В мене там депозит в $ на 5 років.

Щодо сабжу, то я в Моно встиг занести ще по 37,03. В Газбанк зміг занести тільки після запуску онлайн, у відділення заходив декілька, але щоразу гроші не брали, в них ліміт на кількість депозитів на день.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 15 сер, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:35

  Evgeny написав:Зашёл в Агриголь, не хотят они моих 50 тыс )))

Зажрались
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 11:59

  Дюрі-бачі написав:mustbe
Падати будуть. Список з 13 банків, хто брав в борг від НБУ для купівлі ОВДП відомий, Січ з цього списку вже впала, ще половина списку впаде.
Також ще явні проблеми в Сенсу (Альфи), але дуже сподіваюсь що її врятують. В мене там депозит в $ на 5 років.

Щодо сабжу, то я в Моно встиг занести ще по 37,03. В Газбанк зміг занести тільки після запуску онлайн, у відділення заходив декілька, але щоразу гроші не брали, в них ліміт на кількість депозитів на день.


Я отнес в Аккорд никаких комиссий самый низкий курс. Только главное что б 3 месяца на плаву продержался)))
mi12k888
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:49

  mi12k888 написав:Я отнес в Аккорд никаких комиссий самый низкий курс. Только главное что б 3 месяца на плаву продержался)))

Акорди, Альянси, Конкорди, Кредит-вести можуть бути на плаву але без " підкріплення літаками". З дрібнотою варто працювати лише тим, хто до цього морально готовий.
klug
 
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