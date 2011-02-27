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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:59

  klug написав:Акорди, Альянси, Конкорди, Кредит-вести можуть бути на плаву але без " підкріплення літаками". З дрібнотою варто працювати лише тим, хто до цього морально готовий.

Да, безусловно.
Просто для инфы: за последний месяц есть успешные кейсы выноса старого фонда в долларах в таких банках:
Аккорд, Альянс, ТАС, Форвард, Приват.
Все отдали без проблем и без лишних разговоров. Ланнистеры всегда платят свои долги )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:05

mustbe
Але зима близько )
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:10

Не очікую проблем з видачею депозитів.
На мою думку проблема могла б бути після чергового стрибка курсу до 45-50, коли люди нанесуть багато депозитів, але Горох казав, що в разі ажіотажного попиту не будуть відкривати нові депозити, в інших банках відкривають тільки після купівлі валюти на міжбанку.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Нічого))) у жовтні буде нам про що побалакати ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:57

Изменился курс Моно с 38.3494 на 38.2497 грн/€ (Курс на 14:20 15.08)

Вот такие сообщения - интересны в этой теме ?
И если да - то по какой валюте ? По обоим или только по доллару ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:17

mustbe Як на мене: Євро занадто часто змінює курс, тому його варто постити тільки при кардинальних змінах (скажімо +1 грн.). Долар все ж таки рідше змінюється.
Дюрі-бачі
 
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