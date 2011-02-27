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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 сер, 2022 23:56
У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
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UA
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Додано: Вів 16 сер, 2022 00:55
UA написав:
У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
Дайте визначення достатності: скільки його треба зараз, скільки його буде треба восени, які темпи ввезення для поповнення?
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klug
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