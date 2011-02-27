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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:56

У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 00:55

  UA написав:У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?

Дайте визначення достатності: скільки його треба зараз, скільки його буде треба восени, які темпи ввезення для поповнення?
klug
 
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