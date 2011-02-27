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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 23:56

У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 00:55

  UA написав:У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?

Дайте визначення достатності: скільки його треба зараз, скільки його буде треба восени, які темпи ввезення для поповнення?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19

+Райфбанк

viewtopic.php?p=5475311#p5475311
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:11

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  greenozon написав:+Райфбанк

viewtopic.php?p=5475311#p5475311


https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771

Курс 37,45 грн за долар, і 38,10 грн за євро, тобто "комісія" приблизно 1.4% від "цільового" курсу НБУ+1%
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:30

Завтра Прокредит начнёт делать.
Комиссия за конвертацию 0,2% мин 20 грн.

Депо на 3 месяца 0,01%
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:39

  Evgeny написав:Завтра Прокредит начнёт делать.
Комиссия за конвертацию 0,2% мин 20 грн.

Депо на 3 месяца 0,01%


В Прокредите, возможно, еще будет комиссия за ведение счетов?
Есть полная информация по затратам?
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:44

  TDK написав:
  Evgeny написав:Завтра Прокредит начнёт делать.
Комиссия за конвертацию 0,2% мин 20 грн.

Депо на 3 месяца 0,01%


В Прокредите, возможно, еще будет комиссия за ведение счетов?
Есть полная информация по затратам?


Нет, надо подождать полную информацию на сайте банка.

Пока они разослали только информацию среди своих клиентов
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:45

  doctorprj01 написав:
  greenozon написав:+Райфбанк

viewtopic.php?p=5475311#p5475311


https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771

Курс 37,45 грн за долар, і 38,10 грн за євро, тобто "комісія" приблизно 1.4% від "цільового" курсу НБУ+1%


Почти как в ТАС и Моно, только уровень надёжности несравнимо выше.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:51

  klug написав:
  UA написав:У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?

Дайте визначення достатності: скільки його треба
та стільки скільки зможеш винести - у всіх кишенях, за пазухой та ще й у картузі :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:55

  Evgeny написав:
+Райфбанк

Почти как в ТАС и Моно, только уровень надёжности несравнимо выше.

но, видимо, Серьожа-комсомолец так не считает :?
Думаете, ТАС теперь попустится хоть с сопутствующими комиссиями?
flysoulfly
 
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