Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 15 сер, 2022 23:56
У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
UA
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Додано: Вів 16 сер, 2022 00:55
UA написав:
У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
Дайте визначення достатності: скільки його треба зараз, скільки його буде треба восени, які темпи ввезення для поповнення?
klug
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:19
greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:11
greenozon написав:
+Райфбанк
viewtopic.php?p=5475311#p5475311
https://raiffeisen.ua/news/vidkrivayemo ... ursom-1771
Курс 37,45 грн за долар, і 38,10 грн за євро, тобто "комісія" приблизно 1.4% від "цільового" курсу НБУ+1%
doctorprj01
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:30
Завтра Прокредит начнёт делать.
Комиссия за конвертацию 0,2% мин 20 грн. Депо на 3 месяца 0,01%
Evgeny
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:39
Evgeny написав:
Завтра Прокредит начнёт делать.
Комиссия за конвертацию 0,2% мин 20 грн.
Депо на 3 месяца 0,01%
В Прокредите, возможно, еще будет комиссия за ведение счетов?
Есть полная информация по затратам?
TDK
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:44
TDK написав: Evgeny написав:
Завтра Прокредит начнёт делать.
Комиссия за конвертацию 0,2% мин 20 грн.
Депо на 3 месяца 0,01%
В Прокредите, возможно, еще будет комиссия за ведение счетов?
Есть полная информация по затратам?
Нет, надо подождать полную информацию на сайте банка.
Пока они разослали только информацию среди своих клиентов
Evgeny
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:45
Почти как в ТАС и Моно, только уровень надёжности несравнимо выше.
Evgeny
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:51
klug написав: UA написав:
У банков наличный доллар в достаточных объемах вообще есть?
Дайте визначення достатності: скільки його треба
та стільки скільки зможеш винести - у всіх кишенях, за пазухой та ще й у картузі
flysoulfly
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:55
Evgeny написав:
+Райфбанк
Почти как в ТАС и Моно, только уровень надёжности несравнимо выше.
но, видимо, Серьожа-комсомолец так не считает
Думаете, ТАС теперь попустится хоть с сопутствующими комиссиями?
flysoulfly
Повідомлень: 818
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