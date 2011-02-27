Там не все так сладко.
Доп расходы будут порядка 1100 грн.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:59
Вот появилась официальная инфа от Прокредит банка
Там не все так сладко.
Доп расходы будут порядка 1100 грн.
Додано: Вів 16 сер, 2022 16:37
вижу на сайте что стоят сопутствующие затраты 26 евро/27 долларов
за что они их берут?
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