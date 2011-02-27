RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:59

Вот появилась официальная инфа от Прокредит банка

https://www.procreditbank.com.ua/personal-savings


Там не все так сладко.
Доп расходы будут порядка 1100 грн.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38442
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11836 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:37

  Evgeny написав:Вот появилась официальная инфа от Прокредит банка

https://www.procreditbank.com.ua/personal-savings


Там не все так сладко.
Доп расходы будут порядка 1100 грн.


вижу на сайте что стоят сопутствующие затраты 26 евро/27 долларов

за что они их берут?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 21.04.11
Подякував: 790 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:48

uaprofi
Обслуживание гривневого счета 165 грн/мес и валютного 85 грн/мес, плюс 0,2% конвертация по курсу НБУ+1%
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38442
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11836 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:16

  Evgeny написав:Обслуживание гривневого счета 165 грн/мес и валютного 85 грн/мес, плюс 0,2% конвертация по курсу НБУ+1%

165 + 85 = 250грн = 0.5% от 50к.
0.5% + 0.2% = 0.7%
То есть комис будет примерно 0.7%. Не самый плохой вариант, но и не самый хороший. Середнячок
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:20

  mustbe написав:
  Evgeny написав:Обслуживание гривневого счета 165 грн/мес и валютного 85 грн/мес, плюс 0,2% конвертация по курсу НБУ+1%

165 + 85 = 250грн = 0.5% от 50к.
0.5% + 0.2% = 0.7%
То есть комис будет примерно 0.7%. Не самый плохой вариант, но и не самый хороший. Середнячок


Так платить 4 месяца придется)))
Я потому и написал, доп расходы 1100 грн
В переводе на курс со всеми затратами будет где-то 37,70
Самый дорогой вариант.
Но если открыть 1 сентября второй депозит ( если ничего не поменяется) то будет уже дешевле
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38442
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11836 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:20

  Дюрі-бачі написав:Як на мене: Євро занадто часто змінює курс, тому його варто постити тільки при кардинальних змінах (скажімо +1 грн.). Долар все ж таки рідше змінюється.

Добавил логи изменения курсов по USD и EUR. Ссылки - под таблицей
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:22

  Evgeny написав:
  mustbe написав:
  Evgeny написав:Обслуживание гривневого счета 165 грн/мес и валютного 85 грн/мес, плюс 0,2% конвертация по курсу НБУ+1%

165 + 85 = 250грн = 0.5% от 50к.
0.5% + 0.2% = 0.7%
То есть комис будет примерно 0.7%. Не самый плохой вариант, но и не самый хороший. Середнячок

Так платить 4 месяца придется)))
Я потому и написал, доп расходы 1100 грн
В переводе на курс со всеми затратами будет где-то 37,70
Самый дорогой вариант.
Но если открыть 1 сентября второй депозит ( если ничего не поменяется) то будет уже дешевле

Так за эти 4 месяца можно открыть 4 депо )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:25

mustbe
Мой опыт 2015 года говорит что такая шара долго не продлиться 1-2 месяца
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38442
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11836 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:27

  Evgeny написав:Мой опыт 2015 года говорит что такая шара долго не продлиться 1-2 месяца

Пожуём - увидим
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 27.12.17
Подякував: 141 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:49

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Очікую коригування лімітів. 50к для пересічного забагато.
Дюрі-бачі
 
Повідомлень: 18
З нами з: 29.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48201
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3496)
16.08.2022 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.