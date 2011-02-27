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Evgeny написав:Обслуживание гривневого счета 165 грн/мес и валютного 85 грн/мес, плюс 0,2% конвертация по курсу НБУ+1%
165 + 85 = 250грн = 0.5% от 50к. 0.5% + 0.2% = 0.7% То есть комис будет примерно 0.7%. Не самый плохой вариант, но и не самый хороший. Середнячок
Так платить 4 месяца придется))) Я потому и написал, доп расходы 1100 грн В переводе на курс со всеми затратами будет где-то 37,70 Самый дорогой вариант. Но если открыть 1 сентября второй депозит ( если ничего не поменяется) то будет уже дешевле
Evgeny написав:Обслуживание гривневого счета 165 грн/мес и валютного 85 грн/мес, плюс 0,2% конвертация по курсу НБУ+1%
165 + 85 = 250грн = 0.5% от 50к. 0.5% + 0.2% = 0.7% То есть комис будет примерно 0.7%. Не самый плохой вариант, но и не самый хороший. Середнячок
Так платить 4 месяца придется))) Я потому и написал, доп расходы 1100 грн В переводе на курс со всеми затратами будет где-то 37,70 Самый дорогой вариант. Но если открыть 1 сентября второй депозит ( если ничего не поменяется) то будет уже дешевле