RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:58

  Дюрі-бачі написав:Очікую коригування лімітів. 50к для пересічного забагато.

Дело не в лимитах. НБУ таким способом пытается сократить маржу между курсом НБУ и улицей.

Если НБУ увидит что покупателей стало слишком много, он просто закроет эту лавочку.
На поддержание этого праздника жизни, НБУ ежедневно сжигает золото-валютные резервы, которые имеют свойство заканчиваться.

Либо НБУ просто поднимет официальный курс еще на 10-20%
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38443
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11836 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:20

Evgeny
  Evgeny написав:Либо НБУ просто поднимет официальный курс еще на 10-20%

Питання тільки коли і на скільки: 40 у вересні чи 50 в листопаді (курси приблизні)
Дюрі-бачі
 
Повідомлень: 19
З нами з: 29.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:01

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Подскажите по табличке, если в Тас-е психануть и разместить этот депо на год а не на 3 месяца тогда не будет платы в 600 грн как на 3-х месячном депозите?
alex lem
 
Повідомлень: 2190
З нами з: 25.12.08
Подякував: 106 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:10

  alex lem написав:Подскажите по табличке, если в Тас-е психануть и разместить этот депо на год а не на 3 месяца тогда не будет платы в 600 грн как на 3-х месячном депозите?

Не будет
TDK
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 28.10.10
Подякував: 77 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:23

  Дюрі-бачі написав:Очікую коригування лімітів. 50к для пересічного забагато.

лимитив на повертання? згоден :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:Подскажите по табличке, если в Тас-е психануть и разместить этот депо на год а не на 3 месяца тогда не будет платы в 600 грн как на 3-х месячном депозите?
Будет 250 грн, с меня вчера именно столько взяли. Там 2 комиссии, одна за покупку валюты 250 грн, +вторая комиссия плавающая в зависимости от срока депозита.

Надіслано від мого SM-G998B, використовуючи Tapatalk
odesskiy parohod
 
Повідомлень: 42
З нами з: 05.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 48220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24818
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1713)
17.08.2022 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.