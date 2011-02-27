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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 16 сер, 2022 17:58
Дюрі-бачі написав:
Очікую коригування лімітів. 50к для пересічного забагато.
Дело не в лимитах. НБУ таким способом пытается сократить маржу между курсом НБУ и улицей.
Если НБУ увидит что покупателей стало слишком много, он просто закроет эту лавочку.
На поддержание этого праздника жизни, НБУ ежедневно сжигает золото-валютные резервы, которые имеют свойство заканчиваться.
Либо НБУ просто поднимет официальный курс еще на 10-20%
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Evgeny
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:20
Evgeny
Evgeny написав:
Либо НБУ просто поднимет официальный курс еще на 10-20%
Питання тільки коли і на скільки: 40 у вересні чи 50 в листопаді (курси приблизні)
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:01
Подскажите по табличке, если в Тас-е психануть и разместить этот депо на год а не на 3 месяца тогда не будет платы в 600 грн как на 3-х месячном депозите?
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alex lem
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:10
alex lem написав:
Подскажите по табличке, если в Тас-е психануть и разместить этот депо на год а не на 3 месяца тогда не будет платы в 600 грн как на 3-х месячном депозите?
Не будет
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TDK
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:23
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cohan
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:29
alex lem написав:Подскажите по табличке, если в Тас-е психануть и разместить этот депо на год а не на 3 месяца тогда не будет платы в 600 грн как на 3-х месячном депозите?
Будет 250 грн, с меня вчера именно столько взяли. Там 2 комиссии, одна за покупку валюты 250 грн, +вторая комиссия плавающая в зависимости от срока депозита.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:27
Дюрі-бачі написав:Evgeny Evgeny написав:
Либо НБУ просто поднимет официальный курс еще на 10-20%
Питання тільки коли і на скільки: 40 у вересні чи 50 в листопаді (курси приблизні)
поздний сентябрь
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cohan
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:13
Господа, кто сейчас наилучшие условия по конвертации дает?
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Алексей77
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:17
Алексей77 написав:
Господа, кто сейчас наилучшие условия по конвертации дает?
Безусловный лидер - Аккорд. Онлайн и без комиса.
Все остальные - либо жадные (комис), либо тупые (нет онлайна). Либо и то и другое
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mustbe
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:17
Алексей77 Аккорд. Але, як на мене, то краще кілька копійок переплатити Газу.
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Дюрі-бачі
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