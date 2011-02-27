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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:20

Алексей77

сегодня была в газбанке. комиссия 250гр. но у меня были счета и гривна и доллар. курс покупки 36.9
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:56

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Добавился банк Пивденный.
Курс 37.40,
возможно оформление через приложение.

Надіслано від мого SM-G998B, використовуючи Tapatalk
odesskiy parohod
 
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  #<1 ... 29303132
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