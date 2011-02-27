Алексей77
сегодня была в газбанке. комиссия 250гр. но у меня были счета и гривна и доллар. курс покупки 36.9
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:20
Алексей77
сегодня была в газбанке. комиссия 250гр. но у меня были счета и гривна и доллар. курс покупки 36.9
Додано: Сер 17 сер, 2022 16:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Добавился банк Пивденный.
Курс 37.40,
возможно оформление через приложение.
Надіслано від мого SM-G998B, використовуючи Tapatalk
Додано: Сер 17 сер, 2022 17:42
Додано: Сер 17 сер, 2022 17:55
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Так тогда придется оплатить как минимум за 7 мес. х 250 грн. = 1750 грн. комиссий за обслуживание счетов + по 100 грн (0.2%) за обмен каждых 50к. Итого - все равно ~540 грн. расходов на каждый из депозитов, курс реальный выйдет на уровне 37.35 или даже заметно выше (если открывать меньше чем на 200к).
Додано: Сер 17 сер, 2022 18:23
Был сегодня в Конкорде. Счета у меня там есть. Оформление заняло максимум 10 мин.
50тыс - 1351дол. - 37.00 - 3 мес. - депозит 3% годовых в дол. по окончанию
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