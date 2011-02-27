Алексей77
сегодня была в газбанке. комиссия 250гр. но у меня были счета и гривна и доллар. курс покупки 36.9
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:20
Алексей77
сегодня была в газбанке. комиссия 250гр. но у меня были счета и гривна и доллар. курс покупки 36.9
Додано: Сер 17 сер, 2022 16:56
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Добавился банк Пивденный.
Курс 37.40,
возможно оформление через приложение.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 17:42
Додано: Сер 17 сер, 2022 17:55
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Так тогда придется оплатить как минимум за 7 мес. х 250 грн. = 1750 грн. комиссий за обслуживание счетов + по 100 грн (0.2%) за обмен каждых 50к. Итого - все равно ~540 грн. расходов на каждый из депозитов, курс реальный выйдет на уровне 37.35 или даже заметно выше (если открывать меньше чем на 200к).
Додано: Сер 17 сер, 2022 18:23
Был сегодня в Конкорде. Счета у меня там есть. Оформление заняло максимум 10 мин.
50тыс - 1351дол. - 37.00 - 3 мес. - депозит 3% годовых в дол. по окончанию
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:31
Как по мне, разница в курсах 50 копеек.
А вот если банк признают неплатежеспособным, доллары вернуть по курсу 36,6
По-этому для меня надёжность на первом месте.
- Аваль
- Прокредит
- ОТП
- госы ( Укргаз, Эксим )
Ну далее все укр.банки.
Додано: Сер 17 сер, 2022 21:50
Глупые вопросы задают про надёжные банки.
Кто давно на этом форуме, то уже минимум лет 10 держат всё в у.е.
Но, а если у кого то завалялись 50тыс. грн., то если и отдадут по 37, это для него не беда, будет за что купить буль буль и ням ням.
Я выбрал для себя Акорд и Конкорд. Там всё быстро, без суеты и главное нет толпы с потняками в такую жару.
Додано: Сер 17 сер, 2022 22:19
Игорь Алексеевич
а як же антураж і вжих-вжих матрічних принтерів укроексімчика )))
Додано: Сер 17 сер, 2022 23:28
Додано: Чет 18 сер, 2022 07:50
Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.
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