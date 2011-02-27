alex lem написав:Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.
Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель.
Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли.