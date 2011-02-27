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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:26

  alex lem написав:Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.


Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель.
Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:50

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Оформил и я сегодня депозит. Выбрал в райфе поскольку там открыт счет да и банк максимально надежный как по мне. Курс не самый приятный - 37.45, но зато сделал все в онлайне за 5 мин и без каких-либо комиссий и очередей. После окончания депозита все сваливается на валютный счет, звонишь на горячую линию заказываешь валюту и забираешь нал в отделении. Надеюсь все так и будет.
spiridonwot
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