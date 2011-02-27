|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 18 сер, 2022 08:26
alex lem написав:
Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.
Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель.
Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5627
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17
Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 сер, 2022 15:50
Оформил и я сегодня депозит. Выбрал в райфе поскольку там открыт счет да и банк максимально надежный как по мне. Курс не самый приятный - 37.45, но зато сделал все в онлайне за 5 мин и без каких-либо комиссий и очередей. После окончания депозита все сваливается на валютный счет, звонишь на горячую линию заказываешь валюту и забираешь нал в отделении. Надеюсь все так и будет.
-
spiridonwot
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 22.07.21
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 сер, 2022 01:35
mustbe написав: Алексей77 написав:
Господа, кто сейчас наилучшие условия по конвертации дает?
Безусловный лидер - Аккорд. Онлайн и без комиса.
Все остальные - либо жадные (комис), либо тупые (нет онлайна). Либо и то и другое
В Аккорде вроде бы валютный депозит по завершению падает на карту с платным снятием. Поправьте, если не прав.
-
alter
-
-
- Повідомлень: 990
- З нами з: 14.05.08
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|48273
|
|
|5
|24830
|
|
|3
|5580
|
|