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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:26

  alex lem написав:Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.


Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель.
Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:17

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Какие прогнозы по евро? Куда выгодней сейчас конвертнуться в бакс или евро?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:50

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Оформил и я сегодня депозит. Выбрал в райфе поскольку там открыт счет да и банк максимально надежный как по мне. Курс не самый приятный - 37.45, но зато сделал все в онлайне за 5 мин и без каких-либо комиссий и очередей. После окончания депозита все сваливается на валютный счет, звонишь на горячую линию заказываешь валюту и забираешь нал в отделении. Надеюсь все так и будет.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 01:35

  mustbe написав:
  Алексей77 написав:Господа, кто сейчас наилучшие условия по конвертации дает?

Безусловный лидер - Аккорд. Онлайн и без комиса.
Все остальные - либо жадные (комис), либо тупые (нет онлайна). Либо и то и другое


В Аккорде вроде бы валютный депозит по завершению падает на карту с платным снятием. Поправьте, если не прав.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 03:26

  Игорь Алексеевич написав:
  alex lem написав:Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.


Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель.
Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли. :P

Добре, Вы меня уговорили. Будем думать что мы на вершине этой пирамиды. :mrgreen: На табло банк светил продажу кажется по 41 с копейками. А в окошке поставили листок с заманухой ,,купите доллары по 36.94 на депозит,, Как они отдавать, будем посмотреть. Да и чего терять то 35 коп на доллар разницы если что? :D Больше теряли. По 30 было дорого по 37-37,6 стало вдруг не дорого.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 06:34

  alter написав:В Аккорде вроде бы валютный депозит по завершению падает на карту с платным снятием. Поправьте, если не прав.

Если речь про валютную виртуалку в тарифе "Приватная карта" то:
Одержання готівки, власні кошти клієнта: цільові кошти (3) - не тарифікується; нецільові кошти - 1%
(3) - До цільових коштів відносяться наступні зарахування на КР: кредитних коштів при оформлені кредитів готівкою у Банку; коштів з депозитного рахунку клієнта та процентів за депозитом; коштів, отриманих у результаті операцій із купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти у Системі дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:39

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

В клуб добавился Глобус, если таковой кому-то интересен.
https://globusbank.com.ua/ua/potribna-v ... o-nas.html
0,1%, 3 мес
Комісія банку за купівлю безготівкової валюти для розміщення її на депозит – 1% від суми.
Плата за відкриття поточного рахунку в національній валюті – згідно чинних тарифів Банку (у разі відсутності у Клієнта відкритого рахунку).
alter
 
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