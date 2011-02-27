Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
alex lem написав:Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.
Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель. Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли.
Оформил и я сегодня депозит. Выбрал в райфе поскольку там открыт счет да и банк максимально надежный как по мне. Курс не самый приятный - 37.45, но зато сделал все в онлайне за 5 мин и без каких-либо комиссий и очередей. После окончания депозита все сваливается на валютный счет, звонишь на горячую линию заказываешь валюту и забираешь нал в отделении. Надеюсь все так и будет.
alex lem написав:Аккордбанк организовали после гибели вместе деньгами вкладчиков и юриков банка Финансы и Кредит Кости Жеваго. В тех же отделениях и людьми из правления фиников. Таблички перевесили с названиями. Теперь снова пылесосят вклады. Получить валютный депо в гривне по ахфицияльному курсу по хфонду грабування я думаю шансы высокие.
Смотря когда вы надумаете оформлять. Под пылесос может попасть любой банк. А кто боится ВА или курса 37, то сегодня спокойно можно купить по 41 и без сердечных капель. Я всегда привожу в пример Фидобанк с 60% годовых. Все знали, что с такими ставками он лопнет, но тот кто оформил первым, то получил хороший навар, а кто сидел и строчил - не отдадут, под фонд не попадает, то те кусали логти. Потом побежали оформляться, но было поздно, попали под фонд и сливки не сняли.
Добре, Вы меня уговорили. Будем думать что мы на вершине этой пирамиды. На табло банк светил продажу кажется по 41 с копейками. А в окошке поставили листок с заманухой ,,купите доллары по 36.94 на депозит,, Как они отдавать, будем посмотреть. Да и чего терять то 35 коп на доллар разницы если что? Больше теряли. По 30 было дорого по 37-37,6 стало вдруг не дорого.
alter написав:В Аккорде вроде бы валютный депозит по завершению падает на карту с платным снятием. Поправьте, если не прав.
Если речь про валютную виртуалку в тарифе "Приватная карта" то: Одержання готівки, власні кошти клієнта: цільові кошти (3) - не тарифікується; нецільові кошти - 1% (3) - До цільових коштів відносяться наступні зарахування на КР: кредитних коштів при оформлені кредитів готівкою у Банку; коштів з депозитного рахунку клієнта та процентів за депозитом; коштів, отриманих у результаті операцій із купівлі/продажу/обміну безготівкової іноземної валюти у Системі дистанційного банківського обслуговування Інтернет-Банкінг
В клуб добавился Глобус, если таковой кому-то интересен. https://globusbank.com.ua/ua/potribna-v ... o-nas.html 0,1%, 3 мес Комісія банку за купівлю безготівкової валюти для розміщення її на депозит – 1% від суми. Плата за відкриття поточного рахунку в національній валюті – згідно чинних тарифів Банку (у разі відсутності у Клієнта відкритого рахунку).
Райф дає купити не 1335 а 1367. Сам купив 1360 і ще було 266грн+- доступно. Можна кількома транзакціями. Так розумію рахують ліміт по курсу покупки (якщо ще не поправили). При спробі ще докинути вискочить повідомлення з доступною сумою в місяці.