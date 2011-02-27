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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 22 сер, 2022 19:51
В Авале получилось 1335.11 доларов (50000 делить на 37.45).
Кредо конвертнул 1300 дол . Это 48502.22 грн -курс 37.3094. Осталось полторы тысчи гривен-им так удобнее работать. Кроме того сказали соедующмй можно открывать через месяц то есть с 22-го сентября.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:02
Місяць мається на увазі календарний. Так що 1 вересня замість школи можете йти в банк!!!
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:09
flysoulfly написав: klug написав:
Мокшани починають кошмарити чесні українські мийки? Мстяться ?
авжеж, мстяться за Хаймерси й таке iнше з Вашингтонщини.
берега (Потомака) попутали ваще внатуре
головне - знають: долари - е!
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:27
Amethyst написав:
В мене вийшло 50221,97 поміняти на 1353 доляри
В ІБ Газм'ясу можна погратися з сумами відкриття депозиту навіть без грошей
Підкажіть будь ласка яку картку в гривні просить оформить, щоб можна було на неї пачку Гриши Сковороди закинуть та соціяльні доляри у вересні на депо взять. Бо оце перший депо на якийсь рахунок в гривнях на касі закинули. Залишилось ,,здачі,, десь під 90гривнів і їх ніде в Інтернет банкінгу укргазу не видно. Дякую.
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alex lem
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:36
alex lem
ProЗапас же в ІБ вона називається "Віртуальна картка", але наперед не закидуйте туди нічого, бо буде проблема вивести без комісії, якщо передумаєте або змінять умови. Хоча відсоток на залишок там конкурентний.
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klug
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:44
В Альфу кто-то рисковал ложить? Как думаете стоит?
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lisgray_mail
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:50
lisgray_mail До війни вклав на 4,5 ліміти, але вже морально попрощався з ними.
Зараз не бачу жодного сенсу вкладати саме в Альфу: в інших банках і надійніше і курс краще і сервіс з онлайн оформленням...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 22 сер, 2022 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:54
Альфа - надійніша за більшість інших учасників клубу. По 1тис у.е. видавали навіть без замовлення.
Є політична складова, але Україні не вигідно зараз валити Альфу - надто велика.
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Comando
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Додано: Пон 22 сер, 2022 20:56
Comando ИМХО Альфа - найменш надійний системний банк.
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:06
lisgray_mail написав:
В Альфу кто-то рисковал ложить? Как думаете стоит?
Ваши деньги, думайте. Но что у Аллы не понравилось-очень долгий процесс с этими соціяльними долярами. Депо появился через 30 часов после внесения гривни в кассу банка. Обьяснили- большое количество заявок и все вручную где то на верху оформляют.
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alex lem
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