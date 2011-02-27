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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 22 сер, 2022 21:29
lisgray_mail написав:
В Альфу кто-то рисковал ложить? Как думаете стоит?
Завтра четвертий день оформлення мого депозиту. Кожен день на 9-00, як на роботу. Не впевненний, що останній.
Не рекомендую.
Ризикнув на свою голову...
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TDK
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:35
Дюрі-бачі написав:Comando
ИМХО Альфа - найменш надійний системний банк.
ну так в учасниках клубу 50К більше половини несистемних. І туди теж несуть доляри зараз.
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Comando
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:44
Comando Ще можна зрозуміти тих, хто занесе в Акорд: там і курс і сервіс з онлайн оформленням, а от щодо інших - дуже сумнівно.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:46
TDK написав: lisgray_mail написав:
В Альфу кто-то рисковал ложить? Как думаете стоит?
Завтра четвертий день оформлення мого депозиту. Кожен день на 9-00, як на роботу. Не впевненний, що останній.
Не рекомендую.
Ризикнув на свою голову...
А я думав шо на другі сутки це в мене так довго. Комусь більше не везе...
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alex lem
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:02
Comando написав: Дюрі-бачі написав:Comando
ИМХО Альфа - найменш надійний системний банк.
ну так в учасниках клубу 50К більше половини несистемних. І туди теж несуть доляри зараз.
Якщо по правді то несем папір. В надії отримати через три місяці справжні синенькі гроші по соціяльному курсу.
Це хто проспав що треба було давно сидіть в долярі й тримать папір лише на хлібчик...
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alex lem
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:13
Так надо было в июле нести) пока не было очередей )
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Andrey2512
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Додано: Пон 22 сер, 2022 22:56
Andrey2512 написав:
Так надо было в июле нести) пока не было очередей )
Так в липні не було ж такого некошерного курсу під 41.
Тай й черг ніде де я оформлював не було.
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alex lem
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