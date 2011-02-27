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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:29

  lisgray_mail написав:В Альфу кто-то рисковал ложить? Как думаете стоит?

Завтра четвертий день оформлення мого депозиту. Кожен день на 9-00, як на роботу. Не впевненний, що останній.
Не рекомендую.
Ризикнув на свою голову...
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:35

  Дюрі-бачі написав:Comando ИМХО Альфа - найменш надійний системний банк.

ну так в учасниках клубу 50К більше половини несистемних. І туди теж несуть доляри зараз.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:44

Comando Ще можна зрозуміти тих, хто занесе в Акорд: там і курс і сервіс з онлайн оформленням, а от щодо інших - дуже сумнівно.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 21:46

  TDK написав:
  lisgray_mail написав:В Альфу кто-то рисковал ложить? Как думаете стоит?

Завтра четвертий день оформлення мого депозиту. Кожен день на 9-00, як на роботу. Не впевненний, що останній.
Не рекомендую.
Ризикнув на свою голову...

А я думав шо на другі сутки це в мене так довго. Комусь більше не везе...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:02

  Comando написав:
  Дюрі-бачі написав:Comando ИМХО Альфа - найменш надійний системний банк.

ну так в учасниках клубу 50К більше половини несистемних. І туди теж несуть доляри зараз.

Якщо по правді то несем папір. В надії отримати через три місяці справжні синенькі гроші по соціяльному курсу. :wink: Це хто проспав що треба було давно сидіть в долярі й тримать папір лише на хлібчик...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:13

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Так надо было в июле нести) пока не было очередей )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:56

  Andrey2512 написав:Так надо было в июле нести) пока не было очередей )

Так в липні не було ж такого некошерного курсу під 41. :wink:
Тай й черг ніде де я оформлював не було. 8)
alex lem
 
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