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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:12

alex lem Декому папірчик щомісяця приходить.
Або гроші, які доводиться міняти на папірчик по соціальному курсі.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 09:33

Аккорд

Доброго ранку.

Сегодня оформил депозит в Аккорд банке на 3 месяца. Без получения карт и возможности он-лайн работы. Оформление новому кдиенту заняло меньше часа. За открытие двух счетов заплатил 120 гривен.
Нужно будет только еще подойди чтобы отключить автопродление депозита.
На 50000 получилось - 1353 $.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:17

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500
Наверное, самый дорогой вариант выходит
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:04

  olexander_schur написав:Сегодня оформил депозит в Аккорд банке на 3 месяца. Без получения карт и возможности он-лайн работы..
-странно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:06

  Investor_K написав:Надо было в июне по 35 покупать. Без всей этой бумажной врлокиты.
надо было по 2,05 . вообще на каждом углу.
весной 1998
"дальше - только рост!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 11:22

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

а-банк опять курс поднял. 37,75 уже
klimig
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:14

flysoulfly
Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
olexander_schur
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 12:29

  mustbe написав:
  Amethyst написав:В мене вийшло 50221,97 поміняти на 1353 доляри
В ІБ Газм'ясу можна погратися з сумами відкриття депозиту навіть без грошей

Хм.
А у меня хочет 50221.98 )

А снимают таки 50211.97
Такие вот математики в газе )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:07

  olexander_schur написав:Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.

Если речь про Аккорд - то ИБ там бесплатен
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:14

  mustbe написав:
  olexander_schur написав:Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.

Если речь про Аккорд - то ИБ там бесплатен


але для реєстрації в Акорд ІБ треба мати хоча б одну діючу картку банку..
greenozon
 
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