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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 23 сер, 2022 09:12
alex lem Декому папірчик щомісяця приходить.
Або гроші, які доводиться міняти на папірчик по соціальному курсі.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 23 сер, 2022 09:33
Доброго ранку.
Сегодня оформил депозит в Аккорд банке на 3 месяца. Без получения карт и возможности он-лайн работы. Оформление новому кдиенту заняло меньше часа. За открытие двух счетов заплатил 120 гривен.
Нужно будет только еще подойди чтобы отключить автопродление депозита.
На 50000 получилось - 1353 $.
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olexander_schur
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Додано: Вів 23 сер, 2022 10:17
Укрэксим продаёт уже по 37.30 + открытие счетов 250 + комиссия 500
Наверное, самый дорогой вариант выходит
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alter
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Додано: Вів 23 сер, 2022 11:04
olexander_schur написав:
Сегодня оформил депозит в Аккорд банке на 3 месяца. Без получения карт и возможности он-лайн работы
..
-странно
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flysoulfly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 11:06
Investor_K написав:
Надо было в июне по 35 покупать. Без всей этой бумажной врлокиты.
надо было по 2,05 . вообще на каждом углу.
весной 1998
"дальше - только рост!"
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flysoulfly
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Додано: Вів 23 сер, 2022 11:22
а-банк опять курс поднял. 37,75 уже
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klimig
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:14
flysoulfly
Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
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olexander_schur
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Додано: Вів 23 сер, 2022 12:29
mustbe написав: Amethyst написав:
В мене вийшло 50221,97 поміняти на 1353 доляри
В ІБ Газм'ясу можна погратися з сумами відкриття депозиту навіть без грошей
Хм.
А у меня хочет 50221.98 )
А снимают таки 50211.97
Такие вот математики в газе )
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mustbe
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Додано: Вів 23 сер, 2022 13:07
olexander_schur написав:
Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
Если речь про Аккорд - то ИБ там бесплатен
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mustbe
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Додано: Вів 23 сер, 2022 13:14
mustbe написав: olexander_schur написав:
Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
Если речь про Аккорд - то ИБ там бесплатен
але для реєстрації в Акорд ІБ треба мати хоча б одну діючу картку банку..
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greenozon
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