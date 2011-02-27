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olexander_schur написав:Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
Если речь про Аккорд - то ИБ там бесплатен
але для реєстрації в Акорд ІБ треба мати хоча б одну діючу картку банку..
olexander_schur написав:flysoulfly Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
І тут, і на профільній гілці банку вже кілька разів розписували алгоритм, як стати клієнтом банку так, що було ІБ, без додаткових поборів і з можливістю зручно відкривати депо прямо з дивану, без потреби повторних візитів, з контролем власних рахунків. Якщо Вам ліньки прочитати гілку, тарифи або обговорити з менеджером продукти, які вам пропонують, то це Ваш особистий вибір. Таки підхід навряд чи можна радити усім.
Amethyst написав:В мене вийшло 50221,97 поміняти на 1353 доляри В ІБ Газм'ясу можна погратися з сумами відкриття депозиту навіть без грошей
Хм. А у меня хочет 50221.98 ) А снимают таки 50211.97 Такие вот математики в газе )
Та нее, у меня чОтко приход/расход совпал по ДомБух ) 17.57 в залишку на картці
Да, проводят - правильно. А вот для открытия депо на $1353 - требуют наличия 50221.98. Присмотритесь. А снимают 50221.97. То есть обнулиться нельзя, как минимум 1коп должна остаться на карте. Трудности округления )
olexander_schur написав:flysoulfly Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.
І тут, і на профільній гілці банку вже кілька разів розписували алгоритм, як стати клієнтом банку так, що було ІБ, без додаткових поборів і з можливістю зручно відкривати депо прямо з дивану, без потреби повторних візитів, з контролем власних рахунків. Якщо Вам ліньки прочитати гілку, тарифи або обговорити з менеджером продукти, які вам пропонують, то це Ваш особистий вибір. Таки підхід навряд чи можна радити усім.
В том то и прелесть рояля - в наличии онлайна. Ну и в курсе, конечно. Странно, что люди предпочитают кеды топтать вместо совершения операции за 5 минут прямо с дивана