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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:17

  greenozon написав:
  mustbe написав:
  olexander_schur написав:Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.

Если речь про Аккорд - то ИБ там бесплатен

але для реєстрації в Акорд ІБ треба мати хоча б одну діючу картку банку..

Да. Бесплатную )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:40

  mustbe написав:
  mustbe написав:
  Amethyst написав:В мене вийшло 50221,97 поміняти на 1353 доляри
В ІБ Газм'ясу можна погратися з сумами відкриття депозиту навіть без грошей

Хм.
А у меня хочет 50221.98 )

А снимают таки 50211.97
Такие вот математики в газе )

Та нее, у меня чОтко приход/расход совпал по ДомБух )

Зображення

17.57 в залишку на картці :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:00

  olexander_schur написав:flysoulfly
Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.

І тут, і на профільній гілці банку вже кілька разів розписували алгоритм, як стати клієнтом банку так, що було ІБ, без додаткових поборів і з можливістю зручно відкривати депо прямо з дивану, без потреби повторних візитів, з контролем власних рахунків. Якщо Вам ліньки прочитати гілку, тарифи або обговорити з менеджером продукти, які вам пропонують, то це Ваш особистий вибір. Таки підхід навряд чи можна радити усім.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:15

  Amethyst написав:
  mustbe написав:
  Amethyst написав:В мене вийшло 50221,97 поміняти на 1353 доляри
В ІБ Газм'ясу можна погратися з сумами відкриття депозиту навіть без грошей

Хм.
А у меня хочет 50221.98 )
А снимают таки 50211.97
Такие вот математики в газе )

Та нее, у меня чОтко приход/расход совпал по ДомБух )
17.57 в залишку на картці :P

Да, проводят - правильно.
А вот для открытия депо на $1353 - требуют наличия 50221.98. Присмотритесь.
А снимают 50221.97.
То есть обнулиться нельзя, как минимум 1коп должна остаться на карте.
Трудности округления )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:20

  klug написав:
  olexander_schur написав:flysoulfly
Это просто отдельная опция, которая стоит дополнительно кажедтся 10 гривен в месяц (точно сумму не скажу). Если я не собираюсь обслуживаться в этом банке, то мне просто это не нужно.

І тут, і на профільній гілці банку вже кілька разів розписували алгоритм, як стати клієнтом банку так, що було ІБ, без додаткових поборів і з можливістю зручно відкривати депо прямо з дивану, без потреби повторних візитів, з контролем власних рахунків. Якщо Вам ліньки прочитати гілку, тарифи або обговорити з менеджером продукти, які вам пропонують, то це Ваш особистий вибір. Таки підхід навряд чи можна радити усім.

В том то и прелесть рояля - в наличии онлайна. Ну и в курсе, конечно.
Странно, что люди предпочитают кеды топтать вместо совершения операции за 5 минут прямо с дивана
mustbe
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  #<1 ... 38394041
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